Crystal Palace e Everton empatam e farão 'replay' na Copa da Inglaterra

Crystal Palace e Everton, dois times da Premier League, abriram a terceira rodada - 32-avos de final - da Copa da Inglaterra com um empate sem brilho em 0 a 0 nesta quinta-feira (4), e de acordo com o regulamento do torneio terão que repetir a partida para decidir o vencedor.

Este duelo de 'replay' em meados de fevereiro terá como anfitrião o Everton, que nesta ocasião atuou como visitante e que acabou com dez homens em campo devido à expulsão aos 79 minutos de Dominic Calvert-Lewin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante dos 'Toffees' recebeu o cartão vermelho após uma longa revisão do VAR sobre uma falta cometida em Nathaniel Clyne. A expulsão irritou o Everton, que considerou que a infração não havia sido grave.