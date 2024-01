Coreia do Norte forneceu mísseis à Rússia para ataques na Ucrânia, diz Casa Branca

A Rússia usou mísseis fornecidos pela Coreia do Norte para atacar a Ucrânia, afirmou, nesta quinta-feira (4), o governo americano, que denunciou uma "escalada consequente e preocupante" do apoio de Pyongyang a Moscou para a invasão do país vizinho.

"Nossa informação indica que a Coreia do Norte proporcionou recentemente à Rússia sistemas de lançamento de mísseis balísticos e vários mísseis balísticos", alguns dos quais foram usados posteriormente, em 30 de dezembro e novamente em 2 de janeiro, para realizar ataques contra a Ucrânia, informou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby.

As forças russas dispararam ao menos um dos mísseis fornecidos pela Coreia do Norte em 30 de dezembro, que caiu em um campo aberto na região de Zaporizhzhia, disse Kirby.