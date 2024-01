Comunicado do Business Wire :Sourcefit

A Sourcefit, fornecedora líder internacional de terceirização de processos de negócios (BPO) com centros de operações nas Filipinas, África do Sul, República Dominicana e Armênia, encerrou com sucesso um significativo investimento estratégico, atraindo investimentos de empresas proeminentes como 9 Basil, NextGen Ventures e Rocket Equities. Este marco financeiro representa um momento crucial na trajetória de crescimento da Sourcefit. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231222998141/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A rodada de investimentos estratégicos demonstra um voto decisivo de confiança no modelo de negócios e no potencial da Sourcefit. A Rocket Equities, atuando como consultor financeiro e investidor, ajudou a estruturar o negócio para todas as partes.

Andy Schachtel, CEO da Sourcefit, expressou gratidão pelo apoio, afirmando: "A Sourcefit está entrando em uma fase emocionante de nosso crescimento, e planejamos utilizar a recente rodada de financiamento para expandir nossos premiados serviços de BPO globalmente. Com uma equipe dinâmica de mais de 1.700 funcionários, continuaremos oferecendo soluções abrangentes a uma variedade de clientes em diferentes setores, ajudando-os a reduzir custos e a melhorar significativamente os resultados." Além desses planos de expansão, a Sourcefit continuará desenvolvendo sua plataforma de digitalização e engajamento de equipes com IA. Essa plataforma forma a espinha dorsal tecnológica das operações da Sourcefit, facilitando a colaboração e a produtividade contínuas entre equipes remotas e fornecendo uma estrutura para a transformação digital completa das operações da empresa e dos clientes. Essa rodada de financiamento de capital ressalta a ambição da empresa de redefinir os limites das soluções de BPO e estabelecer novos padrões no setor. Kris Panijpan, sócio-gerente do Grupo 9 Basil, um grupo independente de investimento privado com foco no Sudeste Asiático, acrescentou: "Buscamos alavancar nossa rede, conhecimento em diversos setores e extensa experiência nos mercados de capitais para identificar oportunidades excepcionais de crescimento para a Sourcefit." Jimmy Quach, CEO da NextGen Ventures, observou: "A Sourcefit é um BPO centrado no cliente que oferece valor excepcional aos clientes por meio de capacitação tecnológica de ponta; incluindo sua plataforma de IA e digitalização e sua premiada cultura de melhor local de trabalho para alto envolvimento e produtividade dos funcionários. Estamos ansiosos para trabalhar com Andy a fim de atender melhor os clientes da Sourcefit, ajudando com as metas de expansão da Sourcefit e aconselhando sobre o roteiro de tecnologia." À medida que a Sourcefit embarca nessa empolgante fase de crescimento, a rodada de investimentos e as parcerias estratégicas ressaltam a resiliência e o potencial da empresa. Sobre a Sourcefit

A Sourcefit é uma provedora líder internacional de terceirização de processamento de negócios (BPO) com centros de operações nas Filipinas, África do Sul, República Dominicana e Armênia. Com foco no fornecimento de soluções personalizadas de pessoal offshore e nearshore, a empresa atualmente oferece suporte a uma ampla variedade de processos para mais de 200 clientes em vários setores, incluindo TI, finanças, saúde, varejo, comércio eletrônico, jurídico, imobiliário, telecomunicações e publicidade. A empresa tem um histórico de mais de 14 anos e emprega mais de 1.700 profissionais dinâmicos e dedicados. Sobre o 9 Basil Group O 9 Basil Group é um grupo independente de investimento privado com foco no Sudeste Asiático. Reconhecido como um parceiro local preferencial e investidor de valor, nos associamos estrategicamente a várias famílias e instituições bem estabelecidas em toda a região do SEA. Nossa reputação distinta é fundamentada na capacidade de fornecer valor imediato, concreto, como um parceiro confiável e discreto. A equipe possui experiências diversas, alavancando conhecimentos acumulados em vários setores, experiência extensiva nos mercados de capitais e profundo entendimento da rede de mercado local.

Sobre a Nextgen Ventures A Nextgen Ventures é um escritório familiar sediado em Cingapura, com investimentos em empresas em toda a região da Ásia-Pacífico. Nossas raízes empreendedoras e nosso histórico nos permitem fazer parcerias com fundadores e suas equipes de gestão para ampliar os negócios na interseção de marcas, serviços e tecnologia, ao mesmo tempo em que criamos e proporcionamos retornos excepcionais para nossos acionistas e parceiros. Aproveitamos nosso capital humano e financeiro para auxiliar as empresas a construir negócios sustentáveis e alcançar seu máximo potencial. Sobre a Rocket Equities