Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

A LTIMindtree adquiriu a Syncordis em deembro de 2017 e Nielsen+Partner em janeiro de 2019. Por meio dessa integração, a LTIMindtree tem como objetivo combinar recursos complementares de duas empresas de sucesso com um histórico comprovado de crescimento líder no setor.

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global dedicada à consultoria e às soluções digitais, anunciou a integração de suas subsidiárias, Syncordis e Nielsen+Partner, para formar uma Prática de Transformação Bancária (BTP) especializada. A BTP da LTIMindtree está posicionada de forma ideal para fornecer serviços de consultoria, digitais e de TI de ponta a ponta, aproveitando produtos e plataformas comerciais prontos para usar no atendimento a bancos e empresas do mercado de capitais.

Guillaume Desjonqueres, diretor executivo da Syncordis, disse, "Na BTP da LTIMindtree, clientes encontrarão um parceiro com capacidade suficiente para defender suas aspirações transformacionais complexas de ponta a ponta e ágil o suficiente para se importar profundamente com eles. Estamos entusiasmados com esta integração, com o potencial de servir amplamente os nossos clientes globais e com o sucesso que ela traz para todos nós."

A BTP da LTIMindtree oferecerá aos clientes recursos de produto e de plataforma significativamente aprimorados, um conjunto mais diversificado de ofertas de ponta a ponta, do núcleo ao consumidor, reforçadas ainda mais por parcerias mais profundas no setor e um conjunto de talentos altamente qualificados.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria tecnológica e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento aproveitando as tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências de cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 83.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree - uma empresa do Grupo Larsen & Toubro - combina os pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e Mindtree na solução dos desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para obter mais informações, acesse https://www.ltimindtree.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.