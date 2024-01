Comunicado do Business Wire :Adani Portfolio

O Supremo Tribunal instruiu o regulador do mercado e as agências de investigação do país a investigar se a perda sofrida pelos investidores indianos devido à conduta da Hindenburg Research e de outras entidades ao assumirem posições de venda a descoberto antes da publicação do relatório envolveu uma violação da lei indiana.

Gautam Adani, presidente do Grupo Adani, comentou: "A verdade prevaleceu. Sou grato a todas as pessoas que nos apoiaram. Nossa humilde contribuição para a história de crescimento da Índia continuará".

O Supremo Tribunal da Índia descartou nesta quarta-feira (03/01/2024) os litígios de interesse público apresentados no ano passado, depois que um vendedor a descoberto de ações publicou um relatório com alegações maliciosas e infundadas contra o Grupo Adani. O conglomerado desprezou o relatório como sendo uma combinação maliciosa de desinformação seletiva e alegações obsoletas, infundadas e desacreditadas.

A sentença também abordou a consulta de um relatório publicado pela Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) que faz certas alegações com base em casos já encerrados. O Supremo Tribunal da Índia observou que a confiança depositada pelos peticionários em reportagens de jornais e organizações terceiras, como a OCCRP, para questionar a investigação do regulador dos mercados de capitais da Índia é mal concebida e não inspira confiança.

Apesar dos acontecimentos do último ano, o Grupo Adani continuou sua trajetória de crescimento. Em dezembro, o Grupo anunciou um investimento de US$ 100 bilhões na transição de energia verde durante os próximos 10 anos. Cinco das empresas do seu portfólio estabeleceram uma meta de se tornarem "net zero" até 2050. O portfólio de empresas Adani demonstrou um desempenho financeiro sólido, ao mesmo tempo que melhorou ainda mais o perfil de crédito no primeiro semestre do ano fiscal de 2024. Durante o período, o EBITDA no nível do portfólio se situou em 43,688 bilhões de rupias (US$ 5,3 bilhões), um aumento de 47% em termos homólogos. Esse crescimento superou a trajetória histórica de cinco anos da taxa anual de crescimento composta (CAGR) do portfólio, que era de 26,3%.

O Grupo Adani também recebeu um importante apoio do governo dos EUA, ao receber financiamento de US$ 553 milhões para a construção de um terminal portuário no Sri Lanka. O financiamento da Corporação Financeira dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (DFC) do terminal de contentores oeste de águas profundas em Colombo é o maior investimento em infraestruturas da agência governamental dos EUA na Ásia e um dos maiores a nível mundial. Isso impulsionará o crescimento econômico do Sri Lanka e "sua integração econômica regional, inclusive com a Índia, uma parceira fundamental para ambos os países", segundo um comunicado da DFC.

Sobre o portfólio de empresas Adani

Com sede em Ahmedabad (Índia), o portfólio Adani é o maior e de mais rápido crescimento de negócios diversificados no país, com interesses em Logística (portos marítimos, aeroportos, logística, transporte marítimo e ferroviário), Recursos, Geração e Distribuição de Energia, Energia Renovável, Gás e Infraestrutura, Agro (commodities, óleo comestível, produtos alimentícios, câmaras frigoríficas e silos de grãos), Imobiliário, Infraestrutura de Transporte Público, Financiamento e Defesa do Consumidor, e outros setores. A Adani deve o seu sucesso e posição de liderança à sua filosofia central de "Construção da Nação" e "Crescimento com o Bem" - um princípio orientador para o crescimento sustentável. O Grupo está empenhado em proteger o ambiente e melhorar as comunidades por meio dos seus programas de RSC baseados nos princípios da sustentabilidade, diversidade e valores compartilhados. Mais informações em www.adani.com.

