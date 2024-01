Blinken volta ao Oriente Médio, em meio a renovados temores de conflito regional

O secretário do Estado americano, Antony Blinken, retorna neste fim de semana ao Oriente Médio pela quarta vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro. A viagem ocorre em quadro de novos temores de uma conflagração regional, diante de ataques no Mar Vermelho, no Líbano, no Irã e no Iraque.

As chances de uma guerra regional têm aumentado, com Israel determinado a atacar o Hamas e seus líderes, seja onde estejam, e também aliados do Irã como o Hezbollah, rebeldes houthis do Iêmen e milícias pró-Teerã que realizam ataques contra interesses dos EUA e de Israel no Mar Vermelho, no Iraque e na Síria.

Blinken parte na noite desta quinta-feira, 4, para o giro pelo Oriente Médio. Segundo o Departamento do Estado, visitará Turquia, Grécia, Jordânia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Israel, Cisjordânia e Egito.