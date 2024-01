Blinken visitará cinco países árabes, Cisjordânia e Israel por conflito em Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, partirá nesta quinta-feira (4) para um giro por cinco países árabes, o território palestino da Cisjordânia, Turquia e Grécia, além de uma parada em Israel anunciada anteriormente, informou o Departamento de Estado.

Entre outros assuntos, Blinken "discutirá medidas imediatas para aumentar substancialmente a assistência humanitária à Faixa de Gaza", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, a repórteres.

Ele também discutirá como "evitar que o conflito se expanda" no Oriente Médio, disse Miller, dias depois do número dois do grupo islamista palestino Hamas morrer em um bombardeio em Beirute, em um ataque atribuído a Israel pelas autoridades libanesas, e enquanto os rebeldes huthis apoiados pelo Irã atacam repetidamente navios de carga no Mar Vermelho.