Blinken visita Israel em meio a temores de uma escalada regional no Oriente Médio

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viaja nesta quinta-feira (4) para o Oriente Médio, em meio a temores de que a guerra de Israel em Gaza se estenda à região, após explosões mortais no Irã e o assassinato de um líder do Hamas no Líbano.

Na quarta-feira (3), ao menos 84 pessoas morreram, e mais de 200 ficaram feridas no Irã após duas explosões perto do túmulo de um general dos Guardiões da Revolução, pelo qual Teerã, aliado do Hamas, culpou rapidamente Estados Unidos e Israel.

Washington rejeitou qualquer insinuação de envolvimento dos dois países nos ataques. Um funcionário americano declarou à AFP, no entanto, que um ataque não reivindicado na noite anterior, que tirou a vida do número dois do Hamas na periferia de Beirute, foi obra de Israel.

Antes do anúncio da visita de Blinken, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, levantou temores sobre a possível ampliação da guerra entre Israel e Hamas à região.

"Não é do interesse de ninguém, nem do interesse de nenhum país na região, ou do mundo, ver este conflito aumentar", disse Miller.

No Irã, cujos líderes religiosos apoiam o Hamas, duas explosões na quarta-feira mataram ao menos 84 pessoas que homenageavam o general dos Guardiões da Revolução, Qassem Soleimani, morto quatro anos antes em um ataque americano ordenado pelo republicano Donald Trump, antecessor de Biden.

Os Estados Unidos negaram qualquer envolvimento, e um alto funcionário do governo Biden afirmou que o "ataque terrorista" é semelhante aos do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que se opõe veementemente ao Irã.