Ataque com drone no Iraque mata dois membros de facções pró-Irã, dizem fontes de segurança

Dois membros do Hashd al Shaabi, uma facção iraquiana próxima ao Irã, morreram nesta quinta-feira (4) em um ataque com "drone" contra um edifício da organização em Bagdá, informaram uma fonte de segurança e um membro do grupo armado.

O ataque "atingiu um centro de apoio logístico do Hashd al Shaabi" (Unidades de Mobilização Popular) no leste da capital iraquiana, indicou a fonte de segurança sob condição de anonimato.

"Dois integrantes morreram e outros sete ficaram feridos", acrescentou. A fonte do grupo confirmou o balanço e atribui o ataque aos Estados Unidos.