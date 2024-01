Alto oficial de facção pró-iraniana no Iraque morre em ataque atribuído aos EUA

Dois membros da organização Hashd Al Shaabi, incluindo um alto oficial militar, morreram, nesta quinta-feira (4), em Bagdá, em um ataque com drone atribuído aos Estados Unidos, anunciou essa coalizão que reúne várias milícias iraquianas próximas do Irã.

O vice-comandante de Operações de Bagdá, Mushtaq Talib Al Saidi, "caiu mártir em um ataque americano", anunciou o movimento Al Nujaba, uma das facções da coalizão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo um encarregado do grupo que não quis se identificar, o ataque foi cometido com drones e teve como alvo um centro de apoio logístico do Hashd Al Shaabi no leste de Bagdá, capital do Iraque.