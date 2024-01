Acidente deixa mais de 20 feridos no metrô de Nova York

A colisão ocorreu no coração do Upper West Side, bairro de classe alta de Manhattan. "Por volta das 15h, nossas unidades foram notificadas sobre o choque dos dois trens", informou o comandante dos bombeiros, Mike Meyers.

Dezenas de veículos da polícia e dos bombeiros ajudaram a remover centenas de passageiros, enquanto várias pessoas buscavam rotas alternativas após a interrupção no serviço de três linhas.

Dois trens do metrô de Nova York colidiram nesta quinta-feira (4), deixando 24 feridos leves e tumultuando o transporte na metrópole antes do horário de pico.

"Há uma interrupção importante no serviço, enquanto equipes de emergência auxiliam os passageiros e conduzem uma investigação, depois que um trem descarrilou perto da 96th Street", informou a conta do metrô da cidade de Nova York no X, antigo Twitter.

gw/des/cjc/gm/lb/mvv