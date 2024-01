Ucrânia precisa de ajuda estável do Ocidente para manter economia funcionando, diz premiê ucraniano

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, afirmou nesta quarta-feira (3) que espera que seus aliados no Ocidente forneçam ajuda financeira de forma estável e estimou que a economia ucraniana precisa de mais de US$ 37 bilhões para se manter viva ante confrontos com a Rússia.

"Este ano são necessários mais de US$ 37 bilhões (quase R$ 181 bilhões na cotação atual). Contamos com a ajuda constante, estável e pontual dos nossos parceiros", declarou Denys Shmygal na primeira reunião de gabinete de 2024, após a Rússia ter intensificado seus ataques nos últimos dias.

Kiev, que luta contra uma invasão russa desde fevereiro de 2022, recebeu US$ 42,6 bilhões (R$ 208 bilhões) em financiamento externo no ano passado, dos quais 27% foram doações, disse o premiê.