Rússia e Ucrânia trocam centenas de prisioneiros em acordo intermediado pelos Emirados Árabes

A Rússia e a Ucrânia trocaram nesta quarta-feira, 3, centenas de prisioneiros de guerra ao abrigo de um acordo patrocinado pelos Emirados Árabes Unidos. As autoridades ucranianas disseram que 230 prisioneiros de guerra ucranianos voltaram para casa. O Ministério da Defesa da Rússia disse que 248 militares russos foram libertados do cativeiro ucraniano. O ministério disse que o acordo foi possível graças aos esforços de mediação dos Emirados Árabes Unidos.

A troca massiva de prisioneiros seguiu-se a outros acordos semelhantes no início da guerra, que se aproxima da marca dos dois anos. Também nesta quarta-feira, a Rússia disse que derrubou 12 mísseis disparados contra uma de suas regiões ao sul, na fronteira com a Ucrânia, enquanto as forças de Kiev tentam envergonhar o Kremlin e minar o argumento do presidente Vladimir Putin de que a vida continua normalmente, apesar da guerra.

A Ucrânia disparou dois mísseis Tochka-U e sete foguetes contra a região na noite de terça-feira, seguidos por seis mísseis Tochka-U e seis foguetes Vilkha na quarta-feira, disse o Ministério da Defesa russo. O sistema de mísseis Tochka-U, de construção soviética, tem um alcance de até 120 quilômetros (75 milhas) e uma ogiva que pode transportar munições cluster. A Ucrânia recebeu algumas munições cluster dos Estados Unidos, mas Tochka-U e Vilkha podem usar as suas próprias munições cluster.