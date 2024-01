Roma vence Cremonese e vai enfrentar Lazio nas quartas da Copa da Itália

A Roma, que venceu a Cremonese por 2 a 1, garantiu nesta quarta-feira com mais dificuldades do que o esperado a classificação para as quartas de final da Copaa da Itália, onde enfrentará a Lazio no dérbi da capital. Frank Tsadjout abriu aos 37 minutos o placar para a Cremonese, que já havia eliminado o time 'giallorosso' nas quartas de final da temporada passada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas desta vez o clube italiano atualmente na 2ª divisão desabou na reta final diante da dupla Romelu Lukaku-Paulo Dybala: o atacante belga empatou aos 77 minutos, e depois o argentino classificou sua equipe com um gol de pênalti (85').

"Estou satisfeito, mas foi complicado (...) Temos de levar em conta as dificuldades que temos neste momento, com apenas um zagueiro-central disponível", destacou o técnico da Roma, José Mourinho. "Acho que merecemos esta vitória contra uma grande equipe que não se parece em nada com uma equipe da Serie B", continuou o treinador português. Atualmente em 7º lugar no campeonato italiano e com uma distância de 17 pontos em relação à líder Inter de Milão, a Roma enfrentará seu grande rival Lazio na próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico, valendo uma vaga nas semifinais da 'Coppa'. "Ainda temos um jogo do campeonato até lá. Mas vamos dar tudo de nós. Temos um grupo unido", acrescentou Mourinho, e fez uma pergunta em tom de brincadeira: "Não sei quem vai jogar na zaga central, talvez Lukaku?".

Play

Horas antes a Atalanta venceu o Sassuolo por 3 a 1 e vai enfrentar o Milan nas quartas de final. Charles De Ketelaere, emprestado à Atalanta pelo próprio Milan, marcou os dois primeiros gols da 'Dea' (24' e 63'). Pouco depois, o atacante belga deu a assistência para o terceiro gol, do russo Aleksei Miranchuk (71').

O Sassuolo descontou nos acréscimos no último lance da partida. Nas quartas de final, no dia 10 de janeiro, a Atalanta viajará até o estádio de San Siro para enfrentar o Milan, que na terça-feira goleou o Cagliari por 4 a 1 e que, afastado dos primeiros colocados no Campeonato Italiano e eliminado da Liga dos Campeões, espera se consolar com a 'Coppa'. A Inter de Milão, bicampeã e atual líder da Serie A, foi eliminada no final de dezembro pelo Bologna (2 a 1 na prorrogação), assim como o atual campeão italiano, o Napoli, que foi humilhado em casa pelo modesto Frosinone (4 a 0).