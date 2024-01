Rebeldes do Iêmen reivindicam novo ataque a navio no Mar Vermelho

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram, nesta quarta-feira (3), a autoria de um novo ataque contra um navio mercante no Mar Vermelho, em solidariedade com os palestinos em Gaza.

Antes dessa declaração, a Marinha americana havia anunciado que os huthis lançaram dois mísseis na noite de terça-feira (2) em uma área próxima ao Estreito de Bab al Mandeb, "sem causar danos".

As milícias huthis, um grupo pró-Irã que controla grande parte do território do Iêmen, lançou mais de 20 ataques contra navios mercantes nas últimas semanas, depois da eclosão do conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, em 7 de outubro.