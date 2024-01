PSG vence Toulouse (2-0) e conquista Supercopa da França

O Paris Saint-Germain conquistou nesta quarta-feira (3) o seu 12º Troféu dos Campeões, a Supercopa da França, ao vencer o Toulouse (2-0), no Parque dos Príncipes, o primeiro título do técnico espanhol Luis Enrique à frente da equipe parisiense.

O astro Kylian Mbappé, que está livre para negociar com qualquer clube desde o dia 1º de janeiro, marcou o segundo gol do PSG pouco antes do intervalo. O sul-coreano Lee Kang-In abriu o placar logo aos três minutos de jogo.