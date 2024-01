Presidente do Irã condena atentado 'odioso' que matou 103 pessoas

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, condenou, nesta quarta-feira (3), o atentado com duas bombas que deixou ao menos 103 mortos durante uma cerimônia por ocasião do aniversário da morte do general Qasem Soleimani, assassinado em 2020.

Os autores "deste ato covarde em breve serão identificados e castigados por seu ato odioso pelas capazes forças de segurança e da ordem pública", afirmou Raisi em um comunicado, acrescentando que "os inimigos da nação devem saber que tais ações nunca poderão perturbar a sólida determinação da nação iraniana".