Petróleo dispara após interrupção em poço da Líbia

Os preços do petróleo dispararam nesta quarta-feira, impulsionados pela interrupção na produção de um poço importante da Líbia devido a protestos, em um contexto de tensão no Mar Vermelho, que poderia afetar o fornecimento.

O preço do barril do Brent para entrega em março subiu 3,13%, para US$ 78,25, e o do WTI para fevereiro, 3,29%, para US$ 72,70.

Os preços subiram porque "a interrupção na produção do maior poço de petróleo da Líbia gerou temores envolvendo o abastecimento", explicou Axel Rudolph, analista do IG.