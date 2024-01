ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel está pronta para 'qualquer cenário', após assassinar líder do Hamas no Líbano

Israel está pronta para 'qualquer cenário', após assassinar líder do Hamas no Líbano

O Exército israelense disse estar "preparado para qualquer cenário", depois do assassinato no Líbano do número dois do Hamas, aumentado o temor de que a guerra na Faixa de Gaza deflagre uma conflagração regional.

BEIRUTE:

Escritórios do Hamas passavam despercebidos na periferia sul de Beirute

Os moradores dos animados subúrbios do sul de Beirute, onde o número dois do Hamas foi morto na noite de terça-feira (2) em um ataque atribuído a Israel, não sabiam que o edifício atacado albergava os escritórios do movimento islamista palestino.

Por Acil TABBARA

ARURA, Territórios Palestinos:

Tristeza e orgulho no povoado cisjordaniano do número dois do Hamas, morto em Beirute

Alguns palestinos começaram a chorar quando foram à sua cidade natal, na Cisjordânia ocupada, nesta quarta-feira (3), para prestar condolências à família de Saleh Al Aruri, número dois do Hamas, morto ontem em Beirute.

Por Hossam EZZEDINE, Anuj CHOPRA

=== IRÃ ATENTADO ===

TEERÃ:

Ao menos 103 mortos no Irã em 'atentado' perto de túmulo de general assassinado em 2020

Pelo menos 103 pessoas morreram nesta quarta-feira (3) no Irã, após uma dupla explosão contra uma multidão que homenageava o general assassinado Qasem Soleimani, no quarto aniversário de sua morte, informou a imprensa estatal iraniana. O país decretou luto nacional.

=== JAPÃO TERREMOTO ===

ANAMIZU, Japão:

Chuva dificulta resgates após terremoto que deixou 64 mortos no Japão

Socorristas japoneses corriam contra o tempo nesta quarta-feira (03) em condições muito adversas para encontrar sobreviventes do terremoto que atingiu o país no dia do Ano Novo e deixou ao menos 64 mortos.

Por Tomohiro OSAKI

=== ARGENTINA TERRORISMO ===

BUENOS AIRES:

Três suspeitos de 'planejar ato terrorista' na Argentina são presos

Três pessoas foram presas no final de dezembro em uma operação que "neutralizou a chegada de uma possível célula terrorista" à Argentina, anunciou o Ministério da Segurança nesta quarta-feira (3), em momentos em que Buenos Aires recebe um importante evento esportivo para a comunidade judaica.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

LONDRES:

Médicos iniciam a maior greve do sistema público de saúde britânico na Inglaterra

Os "médicos juniores", o equivalente no Reino Unido aos médicos residentes, iniciaram nesta quarta-feira (3) uma greve de seis dias na Inglaterra, a mais longa da história do sistema público de saúde britânico, para exigir o aumento de seus salários.

Por Pablo SAN ROMAN

PARIS:

Caso Depardieu provoca racha no meio cultural francês

As acusações de estupro e agressão sexual contra o ator Gerard Depardieu acabaram por causar um racha no meio cultural francês, dividido entre aqueles que acreditam que chegou a hora de trazer à tona os abusos no mundo do cinema e os que insistem em que é preciso deixar a justiça fazer seu trabalho.

Por François BECKER e Jordi ZAMORA

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Investigadores ainda não conseguiram identificar causas de colisão de aviões em Tóquio

Os investigadores japoneses tentam estabelecer nesta quarta-feira as causas da colisão de dois aviões na pista do aeroporto Haneda de Tóquio que deixou cinco mortos, depois que a companhia aérea Japan Airlines (JAL) afirmou que a aeronave foi autorizada a pousar.

Por Etienne BALMER e Hiroshi HIYAMA

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NIAMEI:

No Níger, professores de música tradicional tentam proteger patrimônio ameaçado

De dentro de uma choupana às escuras, ouve-se uma sucessão de batidas graves e agudas, entoando um chamado em língua hauçá: um músico nigerino envia um "telegrama" tradicional com golpes de tambor.

Por Camille LAFFONT

PARIS:

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

