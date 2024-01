Número 2 do Hamas foi morto por mísseis disparados de avião israelense (funcionário libanês)

Um alto funcionário da Segurança no Líbano declarou à AFP, nesta quarta-feira (3), que o número dois do movimento islamista palestino Hamas havia sido alvo de "mísseis guiados" disparados de um caça israelense sobre os subúrbios do sul de Beirute.

Saleh Al Aruri e outros seis líderes do Hamas morreram em um ataque atribuído a Israel, que teve como alvo os escritórios do grupo islamista na terça-feira à noite no reduto do Hezbollah pró-iraniano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A agência de notícias libanesa oficial Ani informou na terça que o ataque, direcionado aos arredores da capital do país pela primeira vez desde o início da guerra na Faixa de Gaza, havia sido realizado por um drone.