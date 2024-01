Morreu imã baleado em frente a mesquita nos EUA

"Devido aos acontecimentos mundiais e com o aumento do preconceito que muitas comunidades experimentam no nosso estado, particularmente a comunidade muçulmana, muitos em Nova Jersey tem neste momento uma sensação maior de medo", acrescentou Platkin. Cerca de 300 mil americanos muçulmanos vivem naquele estado.

Segundo Platkin, Hassan Sharif levou vários tiros e morreu no hospital. "Ainda não sabemos a motivação desse crime. As provas colhidas até o momento não indicam que tenha sido um ato motivado por preconceito nem um ato de terrorismo doméstico", ressaltou.

"Hassan Sharif era um controlador de segurança do transporte no aeroporto internacional Newark Liberty desde 2006", disse Lisa Farbstein, porta-voz da Administração de Segurança no Transporte dos Estados Unidos. "Ficamos profundamente entristecidos com o seu falecimento e enviamos nossas condolências à família e aos amigos", acrescentou.

Imagens divulgadas pela filial do Conselho de Relações Islâmico-Americanas (Cair) em Nova Jersey mostram veículos policiais posicionados em frente à mesquita Masjid Muhammad-Newark, um complexo amarelo e verde de dois andares. O Cair deve realizar um ato hoje para exigir que o autor dos disparos se entregue.

