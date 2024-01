Missão do FMI chega à Argentina para renegociar dívidas

O porta-voz do governo da Argentina, Manuel Adorni, afirmou ontem que uma comitiva do FMI chegará a Buenos Aires amanhã para renegociar os termos do pagamento da dívida fechados pelo governo anterior, do peronista Alberto Fernández. Segundo Adorni, o acordo caducou por nunca ter sido cumprido.

Segundo o jornal Ámbito, a intenção do governo do presidente, Javier Milei, é obter um perdão ("waiver", no jargão do mercado) do FMI após o país não conseguir cumprir as metas acordadas em agosto sobre volume de reservas e quadro fiscal. O jornal cita ainda que, nos primeiros meses do ano, a Argentina teria de pagar US$ 1,3 bilhão ao FMI (cerca de R$ 6,3 bilhões), no dia 9, e outros US$ 650 milhões, no dia 16.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

JANELA. O governo pretende no mínimo adiar o pagamento até o fim de janeiro. Fontes da Casa Rosada, citadas pelo jornal Clarín, informaram que "é provável" que eles unifiquem os vencimentos de janeiro, uma medida prevista nas regras do FMI - a Argentina já fez isso quando o ministro da Economia era Sergio Massa.