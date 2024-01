Mais de cem mortos no Irã em 'atentado' perto do túmulo de general assassinado em 2020

Pelo menos 103 pessoas morreram quando duas bombas explodiram em meio a uma multidão que lembrava o quarto aniversário da morte do general Qasem Soleimani, noticiou a imprensa estatal iraniana.

As bombas explodiram em um momento de tensão no Oriente Médio, um dia após o número dois do Hamas, Saleh al Aruri, aliado do Irã, morrer em um ataque com drone em Beirute, que as autoridades libanesas atribuíram a Israel.

As explosões, com intervalo de 15 minutos de diferença, ocorreram perto da mesquita Saheb al Zaman, onde se encontra o túmulo de Soleimani, na cidade de Kerman, no sul do Irã.