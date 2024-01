Maioria dos 31 migrantes sequestrados no México é venezuelana, diz presidente

A maior parte dos 31 migrantes sequestrados no norte do México em uma cidade na fronteira com os Estados Unidos é venezuelana, disse nesta quarta-feira (3) o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"A maioria, aparentemente, [é de] venezuelanos", disse López Obrador em sua habitual coletiva matinal, acrescentando que "também há colombianos".

Na terça-feira, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, havia indicado que "há quatro colombianos" entre os sequestrados.