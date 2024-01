Líder supremo do Irã promete 'dura resposta' a dupla explosão que matou 103

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, prometeu, nesta quarta-feira (3), uma "dura resposta" à dupla explosão que matou pelo menos 103 pessoas no sul do país.

"Os inimigos malvados e criminosos da nação iraniana voltaram a criar um desastre e martirizaram um grande número de pessoas queridas em Kerman", declarou Khamenei em um comunicado, acrescentando que "este desastre terá uma dura resposta, se Deus quiser".

