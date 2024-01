Líder do Hezbollah alerta Israel que não deve entrar em guerra com o Líbano

O líder do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah afirmou, nesta quarta-feira (3), que seu grupo lutará "sem limites" se Israel declarar guerra ao Líbano, no dia seguinte à morte do número dois do movimento islamista palestino Hamas perto de Beirute.

"Se o inimigo pensar em lançar uma guerra contra o Líbano, vamos combater sem limites, sem restrições, sem fronteiras (...)", advertiu Hassan Nasrallah em um discuso transmitido ao vivo pela televisão.