Israel está pronta para 'qualquer cenário', após assassinato do líder do Hamas no Líbano

O Exército israelense disse estar "preparada para qualquer cenário", depois do assassinato no Líbano do número dois do Hamas, aumentando o temor de que a guerra na Faixa de Gaza deflagre uma conflagração regional.

As Forças Armadas se encontram "em estado de alerta muito elevado em todas as áreas, tanto na defesa como no ataque. Estamos altamente preparados para qualquer cenário", declarou o porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, sem comentar diretamente o assassinato de Saleh al Aruri, de 57 anos, número 2 do Hamas, ocorrido na terça-feira em Beirute.

Aruri morreu junto com seus seguranças em um bombardeio de Israel, que prometeu destruir o Hamas após os ataques desse movimento islamista em 7 de outubro, disseram fontes libanesas e o próprio grupo palestino.