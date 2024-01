Irã acusa Israel e EUA por ataque que deixou 95 mortos perto de túmulo de general Soleimani

O Irã acusou Israel e os Estados Unidos pela dupla explosão que deixou pelo menos 95 mortos no sul do país, onde uma multidão se reuniu para homenagear o quarto aniversário da morte do general Qasem Soleimani. As explosões ocorreram em meio à tensão no Oriente Médio, um dia depois que o número dois do Hamas foi morto em um ataque em Beirute, atribuído por autoridades libanesas a Israel. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As explosões, que ocorreram com cerca de 15 minutos de diferença, aconteceram perto da mesquita Saheb al Zaman, onde está o túmulo de Soleimani, na cidade de Kerman. Ninguém reivindicou o ataque até o momento.

"Washington diz que os Estados Unidos e Israel não tiveram nada a ver com o atentado terrorista em Kerman, Irã. Sério? (...) Não se enganem. A responsabilidade por este crime recai nos regimes americano e sionista, e o terrorismo é apenas uma ferramenta", declarou Mohammad Jamshidi, conselheiro do presidente iraniano Ebrahim Raisi. Os Estados Unidos negaram qualquer envolvimento de Israel ou de si mesmos, e um alto funcionário afirmou que "parece um ataque terrorista, do tipo de coisas que o EI [Estado Islâmico] fez no passado". Israel, inimigo declarado do Irã, não comentou o ataque. "Estamos focados na luta contra o Hamas", declarou o porta-voz do exército, Daniel Hagari. A agência oficial de notícias Irna indicou que 103 pessoas morreram e a televisão estatal afirmou que 211 pessoas ficaram feridas e algumas estão em estado crítico. Posteriormente, o ministro da Saúde do Irã, Bahram Eynollahi, revisou a cifra e declarou que "o número exato de mortos no atentado terrorista é 95". Segundo a Irna, a primeira explosão ocorreu a 700 metros do túmulo de Soleimani, morto aos 62 anos em um ataque em 2020 com um drone americano nos arredores do aeroporto de Bagdá, no Iraque, e a segunda a um quilômetro de distância.

Imagens divulgadas pela internet mostraram a multidão tentando fugir do local enquanto o pessoal de segurança isolava a área. A agência de notícias iraniana Tasnim afirmou que "duas bolsas com bombas explodiram". "Os autores (...) aparentemente detonaram as bombas remotamente", acrescentou.

"Estávamos caminhando para o cemitério quando, de repente, um veículo parou atrás de nós e uma lata de lixo contendo uma bomba explodiu", declarou uma testemunha à Isna. A República Islâmica decretou um dia de luto nacional na quinta-feira e o presidente Ebrahim Raisi, que cancelou uma viagem prevista para a Turquia para esse mesmo dia, condenou o ataque "odioso". O guia supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, prometeu, nesta quarta-feira, uma "dura resposta" aos "malvados e criminosos inimigos da nação".