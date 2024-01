EUA e países aliados dão ultimato aos Houthis para que parem ataques no Mar Vermelho

"Os ataques Houthi em curso no Mar Vermelho são ilegais, inaceitáveis e profundamente desestabilizadores", afirma o comunicado emitido por mais de uma dúzia de nações. "Os Houthis arcarão com a responsabilidade pelas consequências caso continuem a ameaçar vidas, a economia global e o livre fluxo de comércio nas vias navegáveis críticas da região".

Os Estados Unidos, Reino Unido e os principais aliados emitiram o que as autoridades descreveram como um aviso final ao grupo rebelde Houthi para cessar os seus ataques ao transporte marítimo internacional no Mar Vermelho ou arcar com as consequências.

A administração do presidente americano, Joe Biden, tem sido cautelosa no uso da força, procurando proteger as perspectivas de uma resolução diplomática para o conflito no Iêmen e evitando envolver-se num confronto retaliatório com os Houthis, que algumas autoridades americanas consideram um imprevisível.