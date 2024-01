EUA e China anunciam patrulhas militares no Mar da China Meridional

Estados Unidos e China anunciaram, nesta quarta-feira (3), a mobilização de patrulhas militares no Mar da China Meridional, após uma série de confrontos com as Filipinas nesta disputada área marítima.

O Comando do Teatro Sul do Exército Popular de Libertação informou, por meio de nota, que havia "organizado forças navais e aéreas para realizar patrulhas de rotina" no mar em 3 de 4 de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, não informou onde ocorrerão, nem quais seriam seus objetivos concretos.