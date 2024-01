EUA e aliados urgem huthis a parar com ataques no Mar Vermelho

Doze países, liderados pelos Estados Unidos, advertiram, nesta quarta-feira (3), os rebeldes huthis do Iêmen sobre "consequências" se não cessarem os ataques contra navios no Mar Vermelho.

"Que nossa mensagem seja agora clara: pedimos o fim imediato desses ataques ilegais e a libertação dos navios e tripulações detidos ilegalmente", diz o comunicado divulgado pela Casa Branca.

Os huthis, que lançaram do Iêmen uma campanha de ataques contra embarcações no Mar Vermelho em retaliação ao conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, "sofrerão as consequências se continuarem ameaçando vidas, a economia mundial e o livre fluxo do comércio nas vias fluviais críticas da região".