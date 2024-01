EUA descarta participação própria ou de Israel em explosões no Irã

Os Estados Unidos descartaram, nesta quarta-feira (3), sua participação, assim como a de Israel, seu aliado, nas explosões registradas no Irã, perto do túmulo do general Qasem Soleimani, morto há quatro anos em um ataque americano.

"Os Estados Unidos não estiveram envolvidos de nenhuma forma e qualquer insinuação que o contradiga é ridícula", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. "Não temos nenhuma razão para acreditar que Israel esteja envolvido nesta explosão", acrescentou.