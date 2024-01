Escritórios do Hamas passavam despercebidos na periferia sul de Beirute

Os moradores dos animados subúrbios do sul de Beirute, onde o número dois do Hamas foi morto na noite de terça-feira (2) em um ataque atribuído a Israel, não sabiam que o edifício atacado albergava os escritórios do movimento islamista palestino. Dois andares do pequeno e modesto edifício foram completamente destruídos por três ataques de drones, que mataram Saleh al-Arouri e seis outros líderes do Hamas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesse reduto do Hezbollah libanês, soldados do Exército bloquearam a área, na manhã de hoje, repleta de ativistas vestidos de civil e de cor preta, do poderoso movimento pró-Irã.

"Três ataques com drones israelenses tiveram o prédio como alvo", disse um responsável do Hezbollah presente no local, que pediu anonimato, e confirmou que sete pessoas morreram. Em um terreno baldio em frente ao edifício, onde um carro está carbonizado, e outros, bastante danificados, os socorristas do Hezbollah recolhem escombros e procuram restos humanos. "Ouvi três explosões. Cheguei a pensar que fosse um trovão", disse Ahmad, um homem de 40 anos que trabalha em uma padaria próxima e que preferiu não revelar o sobrenome. "Ninguém sabia que havia um escritório do Hamas aqui", acrescentou. O edifício atacado, onde acontecia uma reunião de grupos palestinos, segundo a agência oficial libanesa Ani, está rodeado de lojas, edifícios residenciais e clínicas. Saleh al-Aruri era um dos principais estrategistas militares do Hamas, o movimento islamista que governa a Faixa de Gaza.

Israel prometeu liquidar o Hamas após a ofensiva de 7 de outubro, que deixou 1.140 mortos em território israelense. A rua Hadi Nasrallah, em homenagem ao filho do líder do Hezbollah morto durante os combates com o Exército israelense em 1997, está repleta de vidros quebrados que os comerciantes estão removendo.

"Estava no dentista, a poucos metros de distância", afirma Mohammad Burji, de 46 anos, que denuncia "esse assassinato no meio de uma área residencial". "Os subúrbios do sul são o pulso da resistência. Já tinham sido alvo de uma guerra de aniquilação, como em Gaza", diz ele, referindo-se aos violentos bombardeios israelenses contra esses subúrbios de Beirute, em particular durante a guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel.