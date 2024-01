Endividados e frustrados, chegam à Guatemala primeiros deportados dos EUA em 2024

"A cada dia, a situação é mais difícil no país e a economia não dá mais. É preciso buscar novos horizontes para ver a forma de progredir com a família", disse à AFP, ao descer do avião, um dos deportados, Roberto Ramírez.

Um total de 89 guatemaltecos, muitos deles com grandes dívidas após pagar milhares de dólares aos traficantes de pessoas, chegaram à Guatemala nesta quarta-feira (3), no primeiro voo de deportados dos Estados Unidos de 2024, informou uma fonte oficial.

Ramírez, originário do município de Santa Lucía Cotzumalguapa (sul), viajou com a filha pequena e precisou hipotecar a casa para pagar os "coiotes". Agora, diz que terá que tentar viajar outra vez de forma irregular para pagar a dívida.

Muitos deportados escondiam os rostos com as mãos ou os casacos diante da presença da imprensa.

"Dizem a todos nós que vão nos deixar entrar, mas é pura história. Prometeram-nos e a informação que nos deram foi de que estavam deixando todos entrar e é mentira", disse Pineda, que também viajava com a filha.

No ano passado, foram expulsos do território americano o recorde de 55.302 guatemaltecos, segundo o IGM.

As remessas familiares enviadas do exterior para a Guatemala em 2022, em sua maioria dos Estados Unidos, somaram 18,04 bilhões de dólares (R$ 88,7 bilhões) e e este ano poderia fechar com o recorde de 20 bilhões de dólares (R$ 98,4 bilhões), segundo projeções do Banco da Guatemala (Central, Banguat).