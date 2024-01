Eleições 2024: mais de 80 países irão às urnas este ano; entenda

Pouco mais da metade da população mundial irá às urnas para eleger seus representantes. Crédito: Reprodução/Pexels

Em 2024, com mais de 80 países com eleições marcadas, cerca de mais da metade da população mundial irá às urnas para eleger seus representantes. Segundo o Centro para o Progresso Americano, um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, mais de 2 bilhões de pessoas vão às urnas em eleições gerais ou municipais nos próximos 12 meses. Bangladesh, Brasil, Índia, Indonésia, México, Paquistão, Rússia e Estados Unidos realizarão pleitos em 2024. Além disso, as nações da União Europeia também irão votar para escolher os novos representantes do Parlamento Europeu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo a BBC Brasil, nunca tantas pessoas votaram em um mesmo ano quanto em 2024.

Confira como serão as eleições no Brasil e no mundo. Eleições 2024 no Brasil Os Brasileiros terão eleições municipais em 2024, para definir prefeitos e vereadores. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, com cerca de 150 milhões de eleitores aptos a votar. Mesmo que não haja eleições gerais, os resquícios da disputa entre Lula e Bolsonaro em 2022 poderão ser sentidos nessa votação. Eleições 2024 nos Estados Unidos No segundo semestre, os estadunidenses irão votar para presidente, deputados e senadores. Antes disso, os partidos Republicano e Democrata realizarão suas primárias. Tudo indica que a corrida presidencial será como a de 2020, com Joe Biden enfrentando Donald Trump, que recorreu da decisão do estado do Maine de afastá-lo das primárias. Caso Biden seja reeleito, terminará o mandato com 86 anos, como o presidente norte-americano mais velho da história.

Organizações de direitos humanos e adversários políticos denunciam que qualquer tipo de oposição genuína é barrada no país. No fim de dezembro, a ex-jornalista de TV Yekaterina Duntsova foi impedida de concorrer pela comissão eleitoral. Ela tentou recorrer, mas a Suprema Corte manteve a decisão. Especialistas analisam que a participação popular este ano deve ser menor que a de anos anteriores. Eleições 2024 em Taiwan No próximo dia 13 de janeiro, os eleitores de Taiwan escolherão o novo presidente. A iha de 23 milhões de habitantes terá um pleito que pode ter grande impacto.