Dupla explosão deixa 20 mortos no Irã perto do túmulo de general assassinado em 2020

Cerca de 20 pessoas morreram no Irã, nesta quarta-feira (3), em uma dupla explosão durante a homenagem pelo aniversário do assassinato do general Qassem Soleimani em 2020, informou a televisão estatal da República Islâmica.

"Pelo menos 20 pessoas perderam a vida" neste ataque, que ocorreu perto do túmulo do encarregado das operações estrangeiras dos Guardiães da Revolução - o Exército ideológico do Irã -, em uma mesquita na cidade de Kerman (sul), disse a emissora.