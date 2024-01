Djokovic perde para De Minaur, e Sérvia é eliminada da United Cup

Sofrendo com dores no punho direito, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi derrotado nesta quarta-feira (3) por Alex de Minaur, que ajudou a classificar a Austrália para as semifinais e a eliminar a Sérvia da United Cup, disputada em Perth.

De Minaur, 12º no ranking da ATP, fechou o jogo com um duplo 6-4 em pouco mais de uma hora e meia para dar o primeiro ponto do confronto para os australianos, que agora esperam o vencedor do duelo entre Grécia e Alemanha, na sexta-feira, para conhecerem seu adversário por uma vaga na final.

Djokovic, que na terça-feira desistiu de participar do jogo de duplas contra a República Tcheca por conta das dores no punho, pouco pôde fazer contra um inspirado De Minaur, que venceu 33 dos 34 pontos disputados com seu primeiro serviço.