Depois de vencer no retorno às quadras, Naomi Osaka cai na 2ª rodada em Brisbane

Pliskova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-6 (7/4) e 6-4, em duas horas e 14 minutos.

A japonesa Naomi Osaka, de volta às quadras depois de um ano e três meses parada, foi eliminada na segunda rodada do WTA 500 de Brisbane nesta quarta-feira (3), derrotada pela tcheca Karolina Pliskova.

"Voltar às quadras é uma vitória pessoal, porque há algumas semanas tinha dúvidas inclusive sobre ser possível voltar a disputar um jogo", acrescentou a japonesa, ex-número 1 do mundo e vencedora de quatro Grand Slams.

Até a estreia em Brisbane, com vitória sobre a alemã Tamara Korpatsch no último domingo, Osaka não jogava desde setembro de 2022, devido a problemas de saúde mental, primeiro, e depois por ter sido mãe em julho do ano passado.

Em outros jogos desta quarta-feira, destaque para as vitórias das duas primeiras cabeças de chave: a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, e a cazaque Elena Rybakina (N.4).

A surpresa do dia foi a jovem argentina Julia Rivera, de 21 anos, que eliminou a russa Ekaterina Alexandrova (N.7) em dois sets, parciais de 6-3 e 6-4.

- Resultados desta quarta-feira do WTA 500 de Brisbane: