Cresce medo de escalada da guerra em Gaza após explosões no Irã e morte de nº 2 do Hamas no Líbano

Os temores de uma extensão regional do conflito entre Israel e Hamas se multiplicaram nesta quarta-feira (3), após a dupla explosão que deixou mais de 100 mortos no Irã e a morte, na véspera, do número dois do movimento islamista palestino no Líbano.

Pelo menos 103 pessoas morreram nesta quarta-feira no Irã, em um ataque classificado pelas autoridades do país como um "atentado terrorista", perto do túmulo do general Qasem Soleimani, assassinado por um drone americano em 2020.

As explosões ocorreram perto da mesquita Saheb al Zaman, na cidade de Kerman (sul), enquanto uma multidão homenageava o general assassinado no quarto aniversário de sua morte.