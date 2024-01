Comunicado do Business Wire :Cytek Security

A Cytek Security, empresa de cibersegurança líder no fornecimento de soluções de segurança cibernética de última geração, fornecidas pelos melhores especialistas em cibernética do mundo, foi selecionada para projetar e construir um Centro de Operações de Segurança (SOC) distribuído para um Ministério da Defesa nacional, incluindo todas as unidades de suas forças de defesa. Cytek irá trabalhar com um importante Ministério da Defesa na região do Caribe para avaliar seu panorama de risco de cibersegurança e desenvolver e implementar um SOC distribuído. O SOC detectará ameaças de forma proativa, fornecerá uma percepção da situação e coletará informações, melhorando o comando e o controle cibernético, bem como informando e alertando as partes interessadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para manter uma postura de segurança segura, é preciso uma abordagem proativa da detecção de ameaças que se baseie em inteligência de ameaças e ferramentas de cibersegurança. A Cytek desenvolverá e implementará um SOC distribuído, criando os seguintes recursos:

-- Monitoramento contínuo de vigilância e análise das atividades da rede e do sistema. -- Varredura ativa para identificar vulnerabilidades e possíveis ameaças. -- Inteligência sobre ameaças, incluindo coleta, análise e compartilhamento de inteligência relevante para detecção e prevenção proativas de ameaças. Como o SOC destina-se a atender a vários órgãos de defesa diferentes, a Cytek garantirá a integração e o fluxo eficiente de informações, incluindo a integração da infraestrutura e a definição de processos e políticas para colaboração e compartilhamento de informações. A Cytek também apoiará o Ministério da Defesa no desenvolvimento de conscientização e conhecimento cibernéticos autossustentáveis, usando metodologias comprovadas para a criação de DNA cibernético em toda a organização. "Os ataques à cibersegurança estão crescendo tanto em número quanto em nível de sofisticação", de acordo com Michael Arov, vice-presidente executivo de soluções e estratégia cibernética da Cytek. "Organizações de alto nível precisam estar especialmente vigilantes, pois as violações de segurança podem afetar a vida das pessoas. Estamos orgulhosos de termos sido selecionados para este projeto estratégico com base em nossa experiência com projetos de ciberdefesa de nível nacional e altamente confidenciais para ajudar o Ministério da Defesa a proteger sua organização e seus cidadãos."

ENDS Sobre a Cytek Security A Cytek Security oferece a organizações e governos soluções de cibersegurança de última geração, fornecidas pelos maiores especialistas cibernéticos do mundo. A equipe da Cytek tem um extenso histórico no estabelecimento e gerenciamento de projetos de ciberdefesa altamente confidenciais e de nível nacional, incluindo Equipes de Resposta de Emergência Informática (CERT) nacionais, data centers seguros, Centros de Operações de Segurança (SOCs) setoriais e soluções cibernéticas de ponta a ponta (E2E).

A Cytek fornece consultoria e implementação de cibersegurança, serviços gerenciados de segurança e criação de programas de capacidade cibernética. A proposta da Cytek inclui uma combinação exclusiva de centros de operação em todo o mundo, escalabilidade rápida, design de serviços personalizados e metodologias e IP proprietários. Acesse https://cytek-security.com