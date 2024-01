Caso Depardieu provoca racha no meio cultural francês

As acusações de estupro e agressão sexual contra o ator Gerard Depardieu acabaram por causar um racha no meio cultural francês, dividido entre aqueles que acreditam que chegou a hora de trazer à tona os abusos no mundo do cinema e os que insistem em que é preciso deixar a justiça fazer seu trabalho. A intervenção, no mês passado, do presidente francês, Emmanuel Macron, que em uma entrevista tomou partido do astro, aprofundou essa divisão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As acusações mais graves contra Depardieu, de 75 anos, remontam a 2020, mas outras atrizes, trabalhadoras da indústria do cinema, do teatro e inclusive jornalistas (entre elas a espanhola Ruth Baza, que o entrevistou em 1995) deram novos e graves testemunhos.

A isto se soma uma reportagem televisiva, durante uma visita de Depardieu à Coreia do Norte, em 2018, na qual o ator profere reiteradamente comentários rudes e machistas diante das câmeras. Foi uma carta pública de apoio ao ator que abriu a caixa de Pandora: cerca de 60 personalidades do mundo do cinema, da arte e da literatura expressaram sua admiração pelo intérprete de "Cyrano", a quem consideram "provavelmente o maior ator", em risco de ser "cancelado". A resposta a essa missiva, publicada no jornal Le Figaro, foi fulminante: mais de 600 personalidades afirmaram que Depardieu "não representa a França". A essa carta pública, seguiu-se outra, com o título "Adeus ao velho mundo". "Não, não estamos orgulhosos de Gérard Depardieu", declarou o ex-presidente e antecessor de Macron, François Hollande.

A ministra da Cultura, Rima Abdul Malak, anunciou um trâmite disciplinar que poderia resultar na retirada da Legião de Honra dada a Depardieu, que reagiu, colocando a condecoração "à disposição" da ministra. Macron afirmou, por sua vez, que Malak se "precipitou" neste assunto e que a justiça deve seguir seu curso. Tanto do lado dos defensores de Depardieu quanto de seus críticos, são muitos os nomes de prestígio: a atriz Catherine Deneuve tomou partido do colega, com quem compartilhou a tela em várias produções, assim como Nathalie Baye e Fanny Ardant.

Entre os críticos, jovens cantoras como Angèle, Pomme, e atrizes veteranas como Anne Roumanoff. Gérard Depardieu é um "predador", acusou, por sua vez, a atriz Sophie Marceau, que já tinha denunciado o comportamento do ator veterano em 2015. Alguns dos signatários da carta aberta a favor de Depardieu retiraram seu apoio diante da enorme pressão pública.