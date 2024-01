Caravana de milhares de migrantes se desfaz no sul do México

"Serão encaminhados, amanhã devem sair os primeiros com seus cartões", disse Luis García Villagrán, ativista que organizou a caravana.

O grupo havia se formado em Tapachula, perto da fronteira com a Guatemala, e se dispersou no município de Mapastepec, onde foram oferecidos ônibus para viajarem à cidade de Huixtla, também em Chiapas, para solicitar seus documentos de migração.

Uma caravana de milhares de migrantes que saiu, em 24 de dezembro, do estado mexicano de Chiapas (sul) com destino aos Estados Unidos se desfez na terça-feira quando autoridades de migração prometeram atender seus casos.

Segundo Villagrán, o grupo somava cerca de 6.800 pessoas, embora o presidente Andrés Manuel López Obrador tenha dito na semana que passada que havia apenas 1.500 integrantes.

O Instituto Nacional de Migração (INM) disse que os migrantes devem procurar a Comissão Nacional de Ajuda a Refugiados para iniciar os trâmites.

O Sistema Nacional para o Desenvolvimento Integral da Família (DIF) e a Procuradoria de Proteção à Infância e Juventude indicarão os procedimentos em relação aos menores de idade.

A formação da caravana coincidiu na quarta-feira passada com a visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, e outras autoridades dos EUA, que vive um aumento sem precedentes no número de migrantes que tentam chegar à fronteira entre México e Estados Unidos.

