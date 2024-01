Biden contra-ataca e processa Texas por lei que criminaliza migrantes

De acordo com essa normativa, que supostamente entraria em vigor em março, as autoridades locais teriam o poder de deter os migrantes que não possuíssem a documentação necessária para entrar, e os juízes, a capacidade de expulsá-los.

Em dezembro, o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, promulgou a chamada lei SB4, que cria um crime por entrar ilegalmente no Texas vindo de um país estrangeiro e prevê até 20 anos de prisão em caso de reincidência.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entrou com uma ação nesta quarta-feira (3) contra o Texas, considerando "inconstitucional" uma lei que criminaliza os migrantes que entram de maneira irregular nesse estado fronteiriço com o México e permite detê-los.

Como era de se esperar, o governo federal, responsável por regular a imigração e gerenciar as fronteiras externas, contra-atacou nos tribunais.

Em um comunicado, o Departamento de Justiça afirma ter entrado com "uma ação contra o estado do Texas para impugnar" a lei com o objetivo de declarar que "a SB4 é inválida".

"É claramente inconstitucional", afirma a procuradora-geral adjunta, Vanita Gupta, citada no comunicado.

A Constituição impede que os estados "adotem leis de imigração que interfiram no quadro estabelecido pelo Congresso", acrescenta.

"O Texas não pode ignorar a Constituição dos Estados Unidos e o precedente estabelecido pela Suprema Corte", insiste o vice-procurador-geral adjunto, Brian Boynton, no mesmo texto.

No passado, a Suprema Corte confirmou que as decisões relacionadas à expulsão de estrangeiros do país afetam "as relações exteriores e devem ser tomadas com uma única voz", lembra o governo de Biden.