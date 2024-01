Atentado no Irã parece ataque 'terrorista' ao estilo do EI (funcionário dos EUA)

As duas explosões que mataram cerca de cem pessoas no túmulo de um general no Irã parecem ter sido um "ataque terrorista" como os executados pelo grupo Estado Islâmico (EI), disse, nesta quarta-feira (3), um alto funcionário americano.

"Parece um ataque terrorista, o tipo de coisas que o ISIS (acrônimo do EI) fez no passado, e essa é a nossa suposição em curso neste momento", disse à imprensa um alto funcionário do governo Joe Biden.