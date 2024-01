Atalanta vence Sassuolo e vai enfrentar Milan nas quartas da Copa da Itália

Pouco depois, o atacante belga deu a assistência para o terceiro gol, do russo Aleksei Miranchuk (71').

O Sassuolo descontou nos acréscimos no último lance da partida.

Nas quartas de final, no dia 10 de janeiro, a Atalanta viajará até o estádio de San Siro para enfrentar o Milan, que na terça-feira goleou o Cagliari por 4 a 1 e que, afastado dos primeiros colocados no Campeonato Italiano e eliminado da Liga dos Campeões, espera se consolar com a 'Coppa'.

A Inter de Milão, bicampeã e atual líder da Serie A, foi eliminada no final de dezembro pelo Bologna (2 a 1 na prorrogação), assim como o atual campeão italiano, o Napoli, que foi humilhado em casa pelo modesto Frosinone (4 a 0).

As duas últimas vagas para as quartas de final serão disputadas nesta quarta-feira entre Roma e Cremonese, último clube da 2ª divisão ainda na disputa, e na quinta entre Juventus e Salernitana.