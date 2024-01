Assessor do presidente iraniano acusa Israel e EUA por dupla explosão no Irã

Um alto assessor do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, responsabilizou Israel e os Estados Unidos, nesta quarta-feira (3), pelas duas explosões que mataram pelo menos 103 pessoas no sul do país.

"Washington diz que os Estados Unidos e Israel não tiveram nada a ver com o atentado terrorista em Kerman, Irã. De verdade? (...) Não se enganem. A responsabilidade por este crime recai nos regimes americano e sionista, e o terrorismo é só uma ferramenta", escreveu Mohammad Jamshidi na rede social X, antigo Twitter.