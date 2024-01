Apesar das dores no punho, Djokovic se diz confiante para Aberto da Austrália

Eliminado com a Sérvia da United Cup nesta quarta-feira (3), Novak Djokovic, número 1 no ranking da ATP, se disse confiante para a disputa do Aberto da Austrália, apesar das dores no punho direito.

Derrotado pelo australiano Alex de Minaur, número 12 do mundo, nas quartas de final do torneio misto por equipes, Djokovic pediu atendimento médico duas vezes durante a partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A menos de duas semanas do início do primeiro Grand Slam do ano (14 a 28 de janeiro), os torcedores se mostraram apreensivos quanto ao estado físico do sérvio.