Wall Street fecha com resultados mistos e setor tecnológico afetado

A Bolsa de Nova York encerrou de forma mista sua primeira sessão do ano, com realizações de lucros que afetaram especialmente o setor de tecnologia, enquanto os valores defensivos resistiram.

O índice Dow Jones subiu apenas 0,07%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,63%, e o amplo S&P 500 cedeu 0,57%.

O Nasdaq não perdia tantos pontos em uma única sessão em mais de dois meses. O dia começou mal depois que um analista do Barclays rebaixou sua recomendação para a Apple (-3,58%), justificando que as vendas do iPhone 15 estavam abaixo do esperado.