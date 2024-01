Violento terremoto no Japão deixa ao menos 50 mortos e danos importantes

Socorristas japoneses corriam "contra o tempo" nesta terça-feira (2) para encontrar sobreviventes do violento terremoto que sacudiu o centro do país no dia de Ano Novo, deixando 50 mortos e danos importantes.

O sismo abalou a província de Ishikawa, na península de Noto, e deixou também muitas pessoas bloqueadas.

Com a luz da manhã, as autoridades constataram a extensão da destruição em Ishikawa, com edifícios ainda fumegantes, casas demolidas e barcos de pesca afundados ou arrastados para a costa.