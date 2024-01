Trump recorre de decisão do Maine de afastá-lo das primárias

O ex-presidente americano Donald Trump recorreu nesta terça-feira (2) da decisão da principal autoridade eleitoral do Maine de afastá-lo das prévias presidenciais neste estado do nordeste do país.

Na semana passada, o Maine se juntou ao Colorado para impedir que Trump esteja nas cédulas de votação das primárias devido a seu suposto papel na invasão de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Os advogados de Trump instaram a Suprema Corte do Maine a rejeitar a decisão.